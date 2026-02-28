28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत की नज़र, चीन ने की सीज़फायर की मांग

Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात काफी गंभीर हो गए हैं। दोनों के बीच युद्ध पर भारत की भी नज़र हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 28, 2026

War between Pakistan and Afghanistan

War between Pakistan and Afghanistan

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) में युद्ध का बिगुल बज चुका है। गुरुवार देर रात तालिबान (Taliban) ने पाकिस्तान में हमले किए तो शुक्रवार तड़के सुबह पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक्स की। तालिबानी हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तान ने करीब 133 लोगों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने ऐलान कर दिया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। वहीं पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने भी धमकी दी है कि पाकिस्तानी सेना में तालिबान लो कुचलने की ताकत है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध लंबा चला, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत की नज़र

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत (India) की भी नज़र हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं। दोनों के बीच युद्ध भारत के लिए दोधारी तलवार जैसी स्थिति है। एक तरफ पाकिस्तान की कमज़ोरी भारत के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ दो पड़ोसियों के बीच अगर लंबे समय तक युद्ध चला, तो पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में भारत इसे अनदेखा नहीं कर सकता। भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ पूरी स्थिति पर पैनी नजर रख रही हैं।

चीन ने की सीज़फायर की मांग

चीन (China) के लिए यह स्थिति सबसे ज़्यादा पेचीदा है। पाकिस्तान उसका सदाबहार दोस्त है, तो अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण पड़ोसी बन गया है, जहाँ चीन ने बड़ा निवेश कर रखा है। ऐसे में चीन ने दोनों देशों से सीज़फायर की मांग की है। इससे पहले ईरान (Iran) और रूस (Russia) भी दोनों देशों से सीज़फायर की मांग कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें

शहबाज़ शरीफ की अफगानिस्तान को धमकी – “पाकिस्तानी सेना में है तालिबान को कुचलने की ताकत”
विदेश
Shehbaz Sharif
#pakistanafghanistanwarमें अब तक
War between Pakistan and Afghanistan

पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत की नज़र, चीन ने की सीज़फायर की मांग

Mariyam Solaimankhil

‘मोदी जी, अब आप ही बचा सकते हैं!’ अफगानिस्तान के पूर्व सांसद ने ‘खुले युद्ध’ के बीच भारत से मांगी मदद

Pakistan Afghanistan Open War

55 सैनिक ढेर, 19 चौकियां तबाह! अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर भीषण पलटवार, इस्लामाबाद और एबटाबाद तक गूंजे धमाके

Pakistan Afghanistan War

Afghanistan Pakistan Tension: क्या है ‘ऑपरेशन गजब-लिल-हक? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में दर्जनों लोगों को मार गिराया

1893 में जमीन पर खींची गई एक लकीर आज बन गई है नासूर, Afghanistan Pakistan Conflict से भारत को है फायदा? क्यों कह रहे एक्सपर्ट

Taliban claims to have shot down US made F-16 fighter jet of Pakistan

Pakistan-Afghanistan War: तालिबान का बड़ा दावा, मार गिराया पाकिस्तान का ‘मेड इन अमेरिका’ F-16 फाइटर जेट!

अफगानिस्तान-पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए ईरान आया सामने, मध्यस्थता को तैयार अब्बास अराघची

Pakistan- Afghanistan War: कोई समझौता नहीं होगा…अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग के बाद पाकिस्तान ने दी चेतावनी

Afghanistan Pakistan Conflict: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान, ‘पाकिस्तान को बदलनी होगी अपनी पॉलिसी’, करज़ई का भारत संग है कनेक्शन

Shehbaz Sharif

शहबाज़ शरीफ की अफगानिस्तान को धमकी – “पाकिस्तानी सेना में है तालिबान को कुचलने की ताकत”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Feb 2026 07:31 am

Published on:

28 Feb 2026 07:30 am

Hindi News / World / पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत की नज़र, चीन ने की सीज़फायर की मांग

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस देश पर कब्ज़ा करना चाहते हैं ट्रंप, कहा – “उनके पास नहीं हैं पैसे”

Donald Trump
विदेश

Plane Crash in Bolivia: बोलीविया में नोटों की गड्डी से भरा एक हरक्यूलिस C-130 विमान क्रैश, 15 की मौत, चीख पुकार के बीच पैसे बटोरने में जुटी भीड़

Plane crash in Bolivia
विदेश

2025 में भारतीयों को यूके के 95,231 स्टडी वीज़ा जारी, हेल्थकेयर में भी सबसे आगे

UK Visa
विदेश

मॉरीशस ने मालदीव से कूटनीतिक संबंध किए निलंबित, बढ़ा तनाव

Mauritius suspends diplomatic relations with Maldives
विदेश

ईरान को लेकर डॉनल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने, बोले- अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन कभी-कभी मजबूरी होती है…

US-Iran Tensions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.