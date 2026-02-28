पाकिस्तान-अफगानिस्तान युद्ध पर भारत की नज़र, चीन ने की सीज़फायर की मांग

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) में युद्ध का बिगुल बज चुका है। गुरुवार देर रात तालिबान (Taliban) ने पाकिस्तान में हमले किए तो शुक्रवार तड़के सुबह पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक्स की। तालिबानी हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इसके साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं पाकिस्तान ने करीब 133 लोगों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (Khawaja Asif) ने ऐलान कर दिया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। वहीं पाकिस्तानी पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने भी धमकी दी है कि पाकिस्तानी सेना में तालिबान लो कुचलने की ताकत है। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध लंबा चला, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।