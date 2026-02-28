2025 में भारतीयों को यूके के 95,231 स्टडी वीज़ा जारी, हेल्थकेयर में भी सबसे आगे

यूके में भारतीय छात्र और कुशल कामगार अब भी वीज़ा एक्सटेंशन पाने वालों में सबसे आगे हैं। खासतौर पर यूके में पढ़ाई और हेल्थकेयर सेक्टर में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। दिसंबर 2025 में यूके ने भारतीयों को 95,231 स्पॉन्सर्ड स्टडी वीज़ा दिए। यह कुल जारी किए गए स्टडी वीज़ा का 23% है। हेल्थकेयर सेक्टर में भी भारतीयों को सबसे ज्यादा वीज़ा एक्सटेंशन (1,04,555) मिले।