ईरान को लेकर डॉनल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया सामने, बोले- अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन कभी-कभी मजबूरी होती है…

प​श्चिम ए​शिया के खाड़ी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सैन्य सामग्रियां जुटा रहा है और अतिरिक्त विमानों और युद्धपोतों को वहां भेजा जा रहा है। अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। उधर, तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो सोमवार और मंगलवार को इजरायल की यात्रा करेंगे और वहां गाजा शांति योजना के अलावा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। अमेरिका ने इजरायल में अपने दूतावास के नॉन-इमरजेंसी कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वेच्छा से देश छोड़ने की अनुमति दे दी है। अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कर्मचारियों से कहा कि जो लोग जाना चाहते हैं, वे तुरंत निकल जाएं क्योंकि आने वाले दिनों में उड़ानें मिलेंगी या नहीं, यह साफ नहीं है।