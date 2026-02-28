कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, मलेशिया में सूरज की रोशनी से चमकती हैं सड़कें

टेक्नोलॉजी के इस दौर में आए दिन ही नई-नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तेज़ी से एडवांस हो रही टेक्नोलॉजी की वजह से दुनियाभर में नई और अनोखी खोजें होती रहती हैं। कल्पना कीजिए आप रात में किसी रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं, चारों ओर अंधेरा है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। अचानक सड़क की लेन अपने आप चमकने लगती हैं, जैसे किसी साइंस-फिक्शन की दुनिया हो। एशिया में एक देश ने ऐसी ही टेक्नोलॉजी ढूंढ निकाली है।