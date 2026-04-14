ट्रंप की ‘होर्मुज नाकेबंदी’ फ्लॉप! 36 घंटे में 20 से ज़्यादा जहाजों ने पार की होर्मुज स्ट्रेट

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच पाकिस्तान (Pakistan) के इस्लामाबाद (Islamabad) में शांति-वार्ता का पहला दौर विफल रहा जिससे युद्ध के फिर शुरू होने का खतरा काफी बढ़ गया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बंद करने के समय पर दोनों देशों में सहमति नहीं बनी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर उनकी नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी शुरू कर दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के तहत अमेरिकी नेवी ने ईरानी बंदरगाहों पर आने-जाने वाले सभी जहाजों की आवाजाही बंद कर देगी। ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए दुनिया को ब्लैकमेल करने और अवैध टोल वसूलने का आरोप लगाया। इसी बीच अब ट्रंप के प्लान से जुड़ा एक हैरान करने वाला अपडेट आया है।