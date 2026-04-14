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2 घंटे तक उड़ती रहीं मिसाइलें, ईरान युद्ध के बीच नार्थ कोरिया की अमेरिका को चेतावनी!

उत्तर कोरिया ने आधुनिक युद्धपोत से समुद्र में क्रूज और एंटी-शिप मिसाइलों का सफल परीक्षण कर अपनी नौसैनिक ताकत का प्रदर्शन किया।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 14, 2026

उत्तर कोरिया ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए समुद्र में बड़े पैमाने पर मिसाइल परीक्षण किया है। इस बार परीक्षण किसी जमीन या साधारण लॉन्च साइट से नहीं, बल्कि एक आधुनिक युद्धपोत से किया गया, जिससे इसकी रणनीतिक गंभीरता और बढ़ जाती है। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ईरान और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तनाव पहले से ही चरम पर है।

घंटों तक चली उड़ान

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के अनुसार, यह परीक्षण रविवार को किया गया, जिसकी जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक की गई। इस दौरान दो स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलें और एक एंटी-वारशिप मिसाइल दागी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज मिसाइलें 2 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहीं। एंटी-शिप मिसाइल लगभग 33 मिनट तक उड़ान में रही। सभी मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से भेदा। ये परीक्षण ‘चोए ह्योन’ नामक 5,000 टन के विध्वंसक युद्धपोत (डिस्ट्रॉयर) से किए गए। यह युद्धपोत उत्तर कोरिया की नौसेना की नई पीढ़ी का हिस्सा माना जा रहा है।

किम जोंग उन की मौजूदगी में हुआ सैन्य प्रदर्शन

इस पूरे मिसाइल परीक्षण की निगरानी खुद उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता ने की, यानी किम जोंग उन ने मौके पर मौजूद रहकर लॉन्चिंग की समीक्षा की। उन्होंने न केवल मिसाइल फायरिंग को देखा बल्कि नए युद्धपोतों के विकास और हथियार प्रणालियों की योजना की भी जानकारी ली। सरकारी मीडिया के अनुसार, किम जोंग उन ने इस बात पर संतोष जताया कि देश की नौसैनिक और परमाणु क्षमताएं लगातार मजबूत हो रही हैं। उन्होंने दोहराया कि उत्तर कोरिया के लिए सबसे प्राथमिकता उसकी परमाणु ताकत को और अधिक सुदृढ़ करना है।

तेजी से बढ़ती नौसैनिक ताकत

चोए ह्योन युद्धपोत के अलावा उत्तर कोरिया दो और उन्नत जहाजों का निर्माण कर रहा है, जिन्हें फिलहाल नंबर 3 और नंबर 4 कहा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम उत्तर कोरिया की समुद्री रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। इस तरह के परीक्षण यह दर्शाते हैं कि देश अब केवल भूमि आधारित मिसाइलों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि समुद्री प्लेटफॉर्म को भी अपनी सैन्य शक्ति का अहम हिस्सा बना रहा है।

अमेरिका को सीधा संदेश

इस मिसाइल परीक्षण को केवल सैन्य अभ्यास नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे वैश्विक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इसका उद्देश्य सीधे तौर पर अमेरिका को संदेश देना है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम यह दिखाने की कोशिश है कि यदि किसी संघर्ष की स्थिति बनती है तो उत्तर कोरिया की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक घातक और अप्रत्याशित हो सकती है।

अमेरिका को चेतावनी

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया का यह सैन्य प्रदर्शन अमेरिका को यह बताने की कोशिश है कि वह किसी भी दबाव या संघर्ष की स्थिति में ईरान जैसी स्थिति स्वीकार नहीं करेगा। समुद्र में लगातार मिसाइल परीक्षण यह संकेत देते हैं कि देश अपनी रक्षा प्रणाली को बहु-स्तरीय और अधिक आक्रामक बना रहा है।

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Published on:

14 Apr 2026 11:18 am

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