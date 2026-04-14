2 घंटे तक उड़ती रहीं मिसाइलें, ईरान युद्ध के बीच नार्थ कोरिया की अमेरिका को चेतावनी!

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के अनुसार, यह परीक्षण रविवार को किया गया, जिसकी जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक की गई। इस दौरान दो स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइलें और एक एंटी-वारशिप मिसाइल दागी गईं। रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज मिसाइलें 2 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहीं। एंटी-शिप मिसाइल लगभग 33 मिनट तक उड़ान में रही। सभी मिसाइलों ने अपने निर्धारित लक्ष्य को सटीकता से भेदा। ये परीक्षण ‘चोए ह्योन’ नामक 5,000 टन के विध्वंसक युद्धपोत (डिस्ट्रॉयर) से किए गए। यह युद्धपोत उत्तर कोरिया की नौसेना की नई पीढ़ी का हिस्सा माना जा रहा है।