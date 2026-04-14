14 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बलूच उग्रवादियों ने लॉन्च की अपनी नौसेना यूनिट, पहले हमले में तीन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया

बलूच लिबरेशन आर्मी ने ग्वादर में HMDF नाम से अपनी नौसेना यूनिट लॉन्च की है। इसके साथ ही यह दावा भी किया है कि उन्होंने अपनी पहली समुद्री कार्रवाई में तीन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 14, 2026

Baloch militants launch naval unit

बलूच उग्रवादियों ने लॉन्च की अपनी नौसेना यूनिट (फोटो- आईएएनएस)

बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी गतिविधियों और संघर्षों का केंद्र रहा है। यहां बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अभियान चला रही है। हाल ही में इस संगठन ने समुद्री क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। BLA ने दावा किया है कि उसने अपने पहले समुद्री ऑपरेशन में पाकिस्तान के तीन नौसैनिकों को मार गिराया है। यह हमला ग्वादर जिले के जिवानी इलाके में किया गया, जहां संगठन ने अपने नए नौसैनिक विंग की शुरुआत भी घोषित की है।

हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें चार नकाबपोश लड़ाके समुद्र की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और एक स्पीडबोट में सवार होते हैं। वीडियो में आगे दिखाया गया कि ये लड़ाके समुद्र में एक नाव की ओर बढ़ते हैं, जिसे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की नाव बताया गया है। इसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले को BLA ने अपनी पहली संगठित समुद्री कार्रवाई बताया है, जिससे संकेत मिलता है कि संगठन अब जमीन के साथ समुद्री रणनीति भी अपना रहा है।

बलूच समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाया यूनिट

BLA के प्रवक्ता जीयंद बलोच ने एक बयान में कहा कि संगठन ने हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स (HMDF) नाम से एक नया नौसैनिक विंग बनाया है। उन्होंने कहा कि इस विंग का उद्देश्य बलूच समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। उनके अनुसार, 12 अप्रैल की सुबह जिवानी के मिल तियाब इलाके में इस विंग ने पहली कार्रवाई की, जिसमें पाकिस्तान नौसेना की गश्ती नाव को निशाना बनाया गया। इस हमले में नाइक अफजल, सिपाही जमील और सिपाही उमर नाम के तीन सैनिकों की मौत होने का दावा किया गया है।

हर स्तर पर हमले जारी रखेगा संगठन - BLA

BLA ने अपने बयान में कहा, जब तक इस जमीन पर एक भी बलूच जिंदा है, हम आपको इस समुद्र या जमीन पर रहने नहीं देंगे। संगठन ने यह भी कहा कि वह पहले भी तैयार था और आगे भी हर स्तर पर हमले जारी रखेगा। बयान में पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया कि वह बलूच संसाधनों का शोषण कर रहा है और समुद्री इलाकों को सैन्य ठिकानों में बदल रहा है। BLA ने चेतावनी दी कि अब उसका संघर्ष पहाड़ों और शहरों से आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंच चुका है और यह दुश्मन के लिए बड़ा खतरा साबित होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Apr 2026 11:47 am

Hindi News / World / बलूच उग्रवादियों ने लॉन्च की अपनी नौसेना यूनिट, पहले हमले में तीन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है चीन, इतना बड़ा कि धरती के घूमने की गति धीमी करने वाला बांध भी लगेगा छोटा

Brahmaputra river
विदेश

ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों के बीच क्षेत्रीय वार्ता और युद्धविराम पर मंथन

Ceasefire Talks
विदेश

बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी, 12 नागरिकों को उतारा मौत के घाट

Balochistan
विदेश

ट्रंप की ‘होर्मुज नाकेबंदी’ फ्लॉप! 36 घंटे में 20 से ज़्यादा जहाजों ने पार की होर्मुज स्ट्रेट

Donald Trump
विदेश

US Blockade in Hormuz: होर्मुज नाकेबंदी से ईरान को हर दिन हो सकता है 4 हजार करोड़ का नुकसान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

US President Donald Trump and Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.