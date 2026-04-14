बलूच उग्रवादियों ने लॉन्च की अपनी नौसेना यूनिट, पहले हमले में तीन पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया

BLA ने अपने बयान में कहा, जब तक इस जमीन पर एक भी बलूच जिंदा है, हम आपको इस समुद्र या जमीन पर रहने नहीं देंगे। संगठन ने यह भी कहा कि वह पहले भी तैयार था और आगे भी हर स्तर पर हमले जारी रखेगा। बयान में पाकिस्तान पर आरोप लगाया गया कि वह बलूच संसाधनों का शोषण कर रहा है और समुद्री इलाकों को सैन्य ठिकानों में बदल रहा है। BLA ने चेतावनी दी कि अब उसका संघर्ष पहाड़ों और शहरों से आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंच चुका है और यह दुश्मन के लिए बड़ा खतरा साबित होगा।