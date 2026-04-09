इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में फिर बगावत, बहनों के खिलाफ एंटी टेरर कानून के तहत मामला दर्ज

रावलपिंडी पुलिस ने इस मामले में इमरान खान की बहनों नोरीन नियाजी और उजमा खानम सहित कई नेशनल और प्रांतीय असेंबली सदस्यों को नामजद किया है। इसके अलावा लगभग 1400 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार एफआईआर में हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का विरोध करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने चेकपोस्ट पर हमला किया, पत्थरबाजी की और सरकारी व निजी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान नौ पुलिसकर्मी घायल हुए। मौके पर 41 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में वे भागने में सफल रहे।