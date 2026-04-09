ईरान से सीजफायर के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर बनाया दबाव, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया अपील भी व्हाइट हाउस की मंजूरी के बाद ही जारी की गई थी। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे गहरी रणनीतिक साझेदारी थी। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर ट्रंप का रुख आक्रामक बना रहा, लेकिन अंदरखाने बातचीत जारी थी। इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बैकचैनल संवाद आज भी प्रभावी भूमिका निभाता है और संकट समाधान में अहम साबित हो सकता है।