‘धमकियों के आगे नहीं झुकता ईरान’, इब्राहिम रेज़ाई की दो-टूक

ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर संशय अभी भी बरकरार है। दो अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि अमेरिका से डील के तहत ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए संवर्धित यूरेनियम बेहद ही अहम है और इसी वजह से ट्रंप शुरू से ही चाहते थे कि ईरान के पास यूरेनियम न रहे। हालांकि ईरान शुरू से ही इसे सरेंडर करने के खिलाफ रहा है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ईरान ऐसा करने के लिए राजी हो गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट ने भी इसका दावा किया है। हालांकि ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस दावे का खंडन कर दिया है।। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल दिया जाए। वहीँ ईरान चाहता है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट से अपनी नाकेबंदी हटा दें और ईरान पर लगाए प्रतिबंधों से भी राहत दे। हालांकि ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसी का कंट्रोल रहेगा।