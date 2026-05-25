रूस की ‘ओरेश्निक’ से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है भारत की ये मिसाइल, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर की रफ्तार

Russia Oreshnik Missile vs Agni-5: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अपनी सबसे खतरनाक ओरेश्निक मिसाइल (Oreshnik Missile) दाग दी। यह हमला इतना भीषण था कि यूक्रेन का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाया। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस विनाशकारी हथियार के सामने भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जो रूस की इस मिसाइल से भी दोगुने से ज्यादा खतरनाक है। हम बात कर रहे हैं भारत की अग्नि-5 (Agni-5) मिसाइल की।