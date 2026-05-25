नितिन नबीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर प्रशांत किशोर का बड़ा दांव, PK ने बताया स्पेशल प्लान!

बांकीपुर के बारे में किशोर ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर भारी अंतर से हार रही हैं। हमारी पाटी का मानना है कि हमें बस एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की जरूरत है। जब उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या वह उम्मीदवार हो सकते हैं, तो जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने कहा, यह पार्टी को तय करना है। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। पीके ने कहा कि मैंने तब चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि पार्टी को लगा कि मुझे संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। मैं पार्टी के सामूहिक निर्णय का पालन करता रहूंगा।