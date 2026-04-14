ट्रंप की नाकेबंदी को चीन ने दिया खुला चैलेंज, प्रतिबंधित जहाज ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किया पार

वार्ता विफल होने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिकी नौसेना सोमवार सुबह से ईरानी बंदरगाहों आने-जाने वाले सभी जहाजों को रोकेगी। इसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाना है, जो पहले से ही जलडमरूमध्य को खनिकरण और टोल वसूली के जरिए बंद रखे हुए था। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरानी फास्ट-अटैक जहाज अगर नाकेबंदी के पास आए तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।