होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ने साधा ईरान पर निशाना, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लगाया ‘आर्थिक आतंकवाद’ का आरोप

US Iran Tensions: पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। इसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान पर निशाना साधा है। उन्होंने ईरान पर आर्थिक आतंकवाद का आरोप लगाया है। फॉक्स न्यूज़ से बातचीत में वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया है कि इस खेल को दोनों तरफ से खेला जा सकता है।