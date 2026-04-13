डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज में नाकेबंदी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में आया उछाल, जानें भारत पर क्या पड़ेगा प्रभाव

दरअसल, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। तेल की कीमतों में उछाल का भारत में भी प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा एलपीजी में भी संकट आ सकता है। इससे पहले भी युद्ध के दौरान देश में गैस को लेकर काफी मारमारी देखी गई थी। एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हो गई। यदि अब भी संकट रहता है तो एक बार फिर कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है।