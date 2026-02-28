इस देश ने बनाया दुनिया का पहला एआइ ‘आध्यात्मिक बौद्ध भिक्षु’, करता है मंत्रों का उच्चारण

बौद्ध धर्म में 'उपस्थिति' और 'करुणा' का बड़ा महत्व है। बुद्धरॉयड उन लोगों के लिए एक पुल का काम करेगा जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं और जिन्हें धर्म की शरण में सुकून चाहिए। एक अनुमान के अनुसार, 2040 तक जापान के 30% बौद्ध मंदिर बंद हो सकते हैं। युवा पीढ़ी धर्म से दूर हो रही है और गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रही है।