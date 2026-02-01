अफगानिस्तान-पाकिस्तान युद्ध में भारत का कितना हाथ? अफगान सरकार के प्रवक्ता ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान

Afghanistan-Pakistan War: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि हालात एक बड़े युद्ध जैसे हो गए हैं। सीमा पर गोलाबारी रुकने का नाम नहीं ले रही, ड्रोन हमलों से लेकर दोनों तरफ आम लोगों और सैनिकों की जानें जा रही हैं। ऐसे माहौल में सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या इन घटनाओं में भारत की कोई भूमिका है? इसी सवाल पर अब अफगान सरकार के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है।