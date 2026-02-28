अजदोफल ने रोबोट को रिमोट से चलाने के लिए कोडिंग करते वक्त गलती से मास्टर एक्सेस पा लिया। कंपनी के सर्वर ने उसे सामान्य यूज़र की जगह मास्टर ओनर समझ लिया। अच्छी बात यह रही कि अजदोफल ने इसका गलत फायदा नहीं उठाया और तुरंत रोबोट बनाने वाली कंपनी और मीडिया को जानकारी दी। गैजेट्स बनाने वाली डीजेआई कंपनी ने गलती मानते हुए कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद रोबोट वैक्यूमस का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया।