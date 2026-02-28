मॉरीशस ने मालदीव से कूटनीतिक संबंध किए निलंबित, बढ़ा तनाव

मॉरीशस की कैबिनेट ने शुक्रवार को मालदीव के साथ सभी कूटनीतिक संबंध तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। यह कदम विवादित चागोस द्वीपसमूह को लेकर उठाया गया है। मॉरीशस पीएम ऑफिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार सरकार ने मालदीव के हालिया रुख को अपनी संप्रभुता के खिलाफ माना है। मालदीव ने चागोस द्वीपसमूह पर मॉरीशस के दावे को मान्यता देने से इनकार किया है। इसके अलावा, उसने उस समझौते पर भी आपत्ति जताई है, जिसके तहत यूके ने चागोस द्वीपसमूह को मॉरीशस को सौंपने पर सहमति दी थी।