Plane Crash in Bolivia: बोलीविया में नोटों की गड्डी से भरा एक हरक्यूलिस C-130 विमान क्रैश, 15 की मौत, चीख पुकार के बीच पैसे बटोरने में जुटी भीड़

Plane Crash in Bolivia: बोलीविया में बड़ा विमान हादसा हुआ है। राजधानी ला पाज के पास एल ऑल्टो शहर में शुक्रवार को बोलीवियन एयरफोर्स का एक हरक्यूलिस C-130 मालवाहक विमान का विमान क्रैश हो गया। विमान नए छपे बैंक नोटों की एक बड़ी खेप ले जा रहा था। इस दौरान एक व्यस्त सड़क 'कोस्टानेरा एवेन्यू' पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के समय सड़क पर कोहराम मच गया। इसमें कम से कम 15 लोग मारे गए, जबकि 30 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए।