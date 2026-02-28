इस देश पर कब्ज़ा करना चाहते हैं ट्रंप, कहा – “उनके पास नहीं हैं पैसे”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अपने दूसरे कार्यकाल में काफी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ट्रंप ने कई बार कनाडा (Canada) को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा जताई है। ग्रीनलैंड (Greenland) पर कब्ज़े की मांग भी ट्रंप कर चुके हैं। इसके साथ ही गल्फ ऑफ मैक्सिको (Gulf Of Mexico) को भी अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात ट्रंप कई बार कर चुके हैं और इसे 'गल्फ और अमेरिका' भी बताते हैं। पिछले महीने ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला (Venezuela) में हमले करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को पकड़ लिया था और देश में तख्तापलट करते हुए डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) को देश की कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया था। हालांकि इसके बावजूद वेनेज़ुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का ही कब्ज़ा है। अब ट्रंप ने एक और देश पर कज़्बे की इच्छा जताई है।