Kanpur News : स्वर्ण शताब्दी के कोच से उठा धुआं, मैथा स्टेशन पर आधे घंटे रुकी ट्रेन

रेलवे टीम ने जब पूरी तरह जांच कर ली और ब्रेक बाइडिंग सामान्य हो गई, तब ट्रेन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। ट्रेन के रवाना होते ही यात्रियों ने राहत की सांस ली। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि ब्रेक बाइडिंग में तकनीकी समस्या के कारण हल्का धुआं उठा था। सुरक्षा के तहत ट्रेन को रोका गया था। समस्या दूर होने के बाद ट्रेन को सुरक्षित तरीके से आगे भेज दिया गया।