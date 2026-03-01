Kanpur News: गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 49 सिलेंडर बरामद

कार्रवाई के क्रम में बुधवार शाम ग्वालटोली क्षेत्र में इकबाल पुत्र सिद्दीकी के आवास पर छापेमारी की गई। जांच के दौरान मौके से घरेलू और कमर्शियल श्रेणी के कुल 46 गैस सिलेंडर बरामद हुए। इसके अलावा छह रिफिलिंग उपकरण और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी मिला।जांच में सामने आया कि यहां अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही थी। टीम ने सभी सिलेंडर और उपकरण कब्जे में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।