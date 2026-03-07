Kanpur News: गैस सिलिंडर बुकिंग के नए नियम से बढ़ी चिंता, बोले लोगों बड़े परिवारों पर पड़ेगा असर

ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक हालात का असर केवल एलपीजी तक सीमित नहीं रह सकता। एलएनजी की उपलब्धता कम होने की स्थिति में देश में सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। कानपुर में करीब दो लाख वाहन सीएनजी से चलते हैं, जबकि लगभग एक लाख घरों में पीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। वही उद्योग सूत्रों के मुताबिक कई औद्योगिक क्षेत्रों में गैस सप्लाई पहले ही करीब 40 प्रतिशत तक घटाई जा चुकी है। यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां और बिगड़ती हैं तो उद्योगों को मिलने वाली गैस में और कटौती की संभावना है, जिससे उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।