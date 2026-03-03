3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:29 साल तक करता रहा नौकरी, एक दस्तावेज़ ने खोल दी फर्जीवाड़े की पोल

Kanpur Job Fraud:कानपुर के एक इंटर कॉलेज में एक कर्मचारी ने खुद को मृत कर्मचारी का पुत्र बताकर 1996 में नौकरी हासिल की और 29 साल तक वेतन लेता रहा। शिकायत पर जांच में फर्जीवाड़ा साबित हुआ, डीआईओएस ने बर्खास्तगी व रिकवरी के आदेश दिए।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 03, 2026

कानपुर में 29 साल तक फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है।बिरहाना रोड के एक इंटर कॉलेज, में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने खुद को मृत कर्मचारी का पुत्र बताकर न सिर्फ नौकरी हासिल की, बल्कि करीब तीन दशक तक वेतन भी उठाता रहा। मामले का खुलासा शिक्षक नेता की शिकायत के बाद हुई जांच में हुआ।

मृतक के परिवार ने जताई थी आपत्ति -

बताया गया कि मूल रूप से अयोध्या निवासी शिवबहादुर ने वर्ष 1996 में कॉलेज के कर्मचारी रंग बहादुर यादव की मृत्यु के बाद खुद को उनका पुत्र दर्शाते हुए मृतक आश्रित कोटे में नौकरी प्राप्त की थी। जांच में सामने आया कि आठवीं की टीसी में उसके पिता का नाम रामपाल दर्ज था, जबकि नौवीं में प्रवेश के समय पिता का नाम बदलकर रंग बहादुर करा दिया गया। इसी आधार पर उसने नौकरी हासिल कर ली। जब कि रंग बहादुर के परिजनों ने इस फर्जीवाड़े के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत में फैसला उनके पक्ष में आया,लेकिन मामला अपर जिला न्यायालय और हाईकोर्ट में लंबित रहने के दौरान आरोपी नौकरी करता रहा और वेतन लेता रहा।

शिक्षक नेता ने दर्ज कराई थी शिकायत -

20 सितंबर 2025 को उन्नाव के एक शिक्षक नेता ने आईजीआरएस पोर्टल पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें संबंधित प्रकरण की जांच की मांग की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए 26 सितंबर 2025 को सह जिला विद्यालय निरीक्षक प्रशांत द्विवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। समिति को पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समयावधि में जांच पूरी करते हुए समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. संतोष कुमार राय को सौंप दी थी।

वेतन रिकवरी कराई जाएगी -

जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि आरोपी अपने पक्ष में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच रिपोर्ट के आधार पर उसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के आदेश प्रधानाचार्य को जारी कर दिए गए हैं। साथ ही 29 वर्षों में प्राप्त वेतन की रिकवरी की भी कार्रवाई की जाएगी।

#CoughSyrupCaseमें अब तक

Kanpur News:29 साल तक करता रहा नौकरी, एक दस्तावेज़ ने खोल दी फर्जीवाड़े की पोल

Kanpur News:‘कोडीन सीरप किंग’ की 9.50 करोड़ की सल्तनत सील, इनोवा से बैंक खाते तक जप्त

Kanpur News:शराब न देने पर सेल्समैन और साथी की पिटाई, एक की मौत

किसानों को फटकारते दफ्तर से बाहर निकालते कृषि कर्मी।

किसानों को फटकार कृषि कार्यालय से निकाला बाहर, बंद कर दी शटर

क्रिकेट आयोजन।

ओपन में जेडी सेमीफाइनल में तो वेटरन में जेआरबी क्वार्टर फाइनल में

Watch the video… दुर्ग जिला अस्पताल बना शॉपिंग अड्डा, कपड़ा आ रहे फेरी वाले

Internet Access Case for Minors

‘सोलह से कम उम्र के नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर बैन लगाने पर विचार करे केंद्र सरकार’

Watch the video… सत्याग्रह खत्म, बीएसपी ने मानी कुछ मांग, कुछ टाली

Watch video.. भिलाई विधायक देवेंद्र यादव सत्याग्रह में, शासन व बीएसपी ने बनाई दूरी

सेक्टर 9 अस्पताल में हुई सीआईएसएफ जवान की त्वरित रिकवरी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी

गवर्नमेंट जॉब्स इन हिंदी

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Mar 2026 11:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:29 साल तक करता रहा नौकरी, एक दस्तावेज़ ने खोल दी फर्जीवाड़े की पोल

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:प्यार निकला छलावा,धर्म बदला, गर्भपात कराया, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News:मिडिल-ईस्ट में रह रहे जिले के लोगों की खोज में जुटा प्रशासन, जारी किए संपर्क नंबर

कानपुर

Kanpur News:नाले में कंबल में लिपटा मिला था महिला का शव, पति गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News:कार-बाइक टक्कर के बाद सड़कों पर तांडव, वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur News:जानिए क्यों 3 मार्च को बाबा आनंदेश्वर के दर्शन पर रहेगा विशेष विराम

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.