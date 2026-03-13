Kanpur News: इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज

पीड़ित के मुताबिक आरोपी की बातों में आकर उसने 2016 से 2019 के बीच अलग-अलग समय पर आरोपी और उसके परिवार के खातों में पैसे ट्रांसफर किए।अमित गुप्ता ने बताया कि उसने आशुतोष, उसकी मां, पिता, पत्नी और एक रिश्तेदार के बैंक खातों में कुल 16,28,069 रुपये जमा किए। काफी समय बीत जाने के बाद जब अमित ने नौकरी के बारे में पूछा तो आरोपी ने उसे इनकम टैक्स विभाग का नियुक्ति पत्र थमा दिया।लेकिन जब वह कानपुर स्थित कार्यालय में जॉइनिंग करने पहुंचा तो पता चला कि नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी है। पत्र पर उपायुक्त सर्किल आकाश सिंह के नकली हस्ताक्षर भी किए गए थे।