Kanpur News: इनकम टैक्स में नौकरी दिलाने के नाम पर 16 लाख की ठगी, मुकदमा दर्ज

कानपुर। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुरवा थाना क्षेत्र में एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां इनकम टैक्स विभाग में क्लर्क की नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक जनरल स्टोर दुकानदार से 16,28,069 रुपये ठग लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रायपुरवा निवासी अमित गुप्ता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी मुलाकात आशुतोष नाम के युवक से हुई थी। आशुतोष मूल रूप से ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है और फिलहाल पनकी क्षेत्र में रह रहा था।आरोप है कि उसने खुद को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताते हुए अपना विजिटिंग कार्ड दिखाया और विभाग में क्लर्क की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। इसके लिए उसने करीब 25 लाख रुपये खर्च होने की बात कही।
पीड़ित के मुताबिक आरोपी की बातों में आकर उसने 2016 से 2019 के बीच अलग-अलग समय पर आरोपी और उसके परिवार के खातों में पैसे ट्रांसफर किए।अमित गुप्ता ने बताया कि उसने आशुतोष, उसकी मां, पिता, पत्नी और एक रिश्तेदार के बैंक खातों में कुल 16,28,069 रुपये जमा किए। काफी समय बीत जाने के बाद जब अमित ने नौकरी के बारे में पूछा तो आरोपी ने उसे इनकम टैक्स विभाग का नियुक्ति पत्र थमा दिया।लेकिन जब वह कानपुर स्थित कार्यालय में जॉइनिंग करने पहुंचा तो पता चला कि नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी है। पत्र पर उपायुक्त सर्किल आकाश सिंह के नकली हस्ताक्षर भी किए गए थे।
इस मामले में रायपुरवा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर छह आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वही पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी विजय कुमार के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देश पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। आरोपियों की भूमिका और लेन-देन के सभी साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
