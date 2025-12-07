श्रीकृष्ण की मीरा बनीं ‘पिंकी’, मूर्ति के साथ लिए फेरे, ढोल-नगाड़े बजे…गांव वाले बने घराती

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक ऐसी शादी हुई है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्यौर कासिमाबाद गांव की 28 साल की पोस्ट-ग्रेजुएट युवती पिंकी शर्मा ने भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति से विधि-विधान के साथ विवाह रचा लिया। शादी में पूरा गांव “घराती” बना, ढोल-नगाड़े बजे, डीजे बजा, हल्दी-मेहंदी हुई और पिंकी ने गोद में कान्हा की मूर्ति लेकर सात फेरे भी लिए।