7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बदायूं

श्रीकृष्ण की मीरा बनीं ‘पिंकी’, मूर्ति के साथ लिए फेरे, ढोल-नगाड़े बजे…गांव वाले बने घराती

Budaun News : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक ऐसी शादी हुई है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। यहां की रहने वाली एक युवती ने श्रीकृष्ण की प्रतिमा से विवाह किया।

2 min read
Google source verification

बदायूं

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 07, 2025

बदायूं की पिंकी ने श्रीकृष्ण की मूर्ति से किया विवाह, PC- X

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक ऐसी शादी हुई है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्यौर कासिमाबाद गांव की 28 साल की पोस्ट-ग्रेजुएट युवती पिंकी शर्मा ने भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति से विधि-विधान के साथ विवाह रचा लिया। शादी में पूरा गांव “घराती” बना, ढोल-नगाड़े बजे, डीजे बजा, हल्दी-मेहंदी हुई और पिंकी ने गोद में कान्हा की मूर्ति लेकर सात फेरे भी लिए।

'बेटी की खुशी से बड़ा कुछ नहीं'

पिंकी की मां ने बताया, 'शुरू में तो बहुत अजीब लगा। हमने बहुत समझाया भी, लेकिन बचपन से ही वो कान्हा की इतनी बड़ी भक्त है कि रात-दिन भजन-कीर्तन ही करती रहती है। जब उसने कहा कि ‘मुझे तो केवल कान्हा से ही शादी करनी है’, तो हमने सोचा – बेटी की खुशी से बड़ा धर्म क्या है? फिर हमने पूरी श्रद्धा से शादी करवा दी।'

पिता ने बताया, 'पिंकी की इच्छा है कि वो वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में रहे। इसलिए हम जल्द ही वृंदावन में उसका एक छोटा-सा घर ले रहे हैं। वो यहां भी रहेगी और वृंदावन भी जाएगी। उसका पूरा जीवन अब कान्हा की सेवा में समर्पित है।'

पिंकी ने क्या कहा?

कान्हा की दुल्हन बनी पिंकी ने आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, 'मैंने बचपन से ही कान्हा को अपना सबकुछ मान लिया था। वो मेरे सखा हैं, मेरे प्रेमी हैं, मेरे पति हैं। मैंने अपना तन-मन-धन सब उन्हें समर्पित कर दिया है। अब मेरा जीवन केवल उनकी सेवा और भक्ति में बीतेगा।'

शादी कराने वाले पंडित जी बोले

भक्ति में अपार शक्ति होती है। पिंकी ने श्रीकृष्ण को जीवनसाथी चुना है। पूरे परिवार और गांव की सहमति से हमने सभी मंत्रों के साथ वैदिक रीति से विवाह संपन्न कराया। यह अद्भुत भक्ति का प्रतीक है।

पूरे गांव ने इस शादी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कोई हल्दी लगाने आया, कोई मेहंदी, कोई बाराती बना तो कोई घराती। शादी के बाद प्रसाद के रूप में पूड़ी-सब्जी और हलवा बंटा। अब गांव वाले प्यार से कहते हैं - हमारी पिंकी तो साक्षात् मीरा बन गई।

ये भी पढ़ें

लॉरेंस गैंग ने दी भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को धमकी, कहा- सलमान के साथ मंच शेयर किया तो…, रंगदारी भी मांगी
लखनऊ
Lawrence Bishnoi Threat Pawan Singh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 07:03 pm

Published on:

07 Dec 2025 07:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / श्रीकृष्ण की मीरा बनीं ‘पिंकी’, मूर्ति के साथ लिए फेरे, ढोल-नगाड़े बजे…गांव वाले बने घराती

बड़ी खबरें

View All

बदायूं

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Budaun News: तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी; सड़क हादसे में 2 की मौत

CG Accident News: होटल से घर लौट रहा था युवक, पिकअप ने मारी टक्कर, मौके पर हो गई मौत...(phot0-patrika)
बदायूं

9 बच्चों की 52 साल की मां 32 साल के प्रेमी संग फरार; पति ने रोते-रोते सुनाई दुख भरी दास्तां

uttar pradesh news
बदायूं

बदायूं में हादसा : निजी बस खंती में पलटी, महिला की मौत, 12 यात्री घायल

बदायूं

बदायूं में डबल मर्डर: मां-बेटी की गला रेतकर हत्या, रिश्तेदार घायल नकाबपोश हत्यारे फरार

बदायूं

बदायूं में दहलाने वाली वारदात: मां-बेटी को गला रेतकर बेरहमी से मार डाला, बेड पर मिली लाशें

Murder of husband, murder of father-in-law after husband, murder in collaboration with lover, murder of father-in-law with lover, Agra, Agra News, Agra Crime, UP News, UP Top News
बदायूं
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.