बदायूं में डबल मर्डर: मां-बेटी की गला रेतकर हत्या, रिश्तेदार घायल नकाबपोश हत्यारे फरार

जयंती की शादी वजीरगंज थाना क्षेत्र के रोटा गांव के रहने वाले गजेंद्र सिंह से हुई थी। लेकिन पति की मृत्यु के बाद वह मायके में रहने लगीं। मायके में रहते हुए उन्होंने एक जमीन खरीदी और हाल ही में वहां मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। जयंती अपनी मां के साथ वहीं रह रही थीं। विपिन का भी निर्माणाधीन मकान जयंती के मकान के सामने है। वह दिन में अपने घर का काम देखता और रात को मौसी व मौसेरी बहन के पास सोने आ जाता था। गुरुवार की रात वह देर से आया और बाहर चौकी पर सो गया। अचानक अंदर से चीख-पुकार सुनकर उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से बंद था। कई बार धक्का देने के बाद दरवाजा खुला तो एक नकाबपोश युवक बाहर निकलकर भागा। उसे रोकने की कोशिश में विपिन चाकू से घायल हो गया।