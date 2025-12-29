तेरहवीं का रायता खाना पड़ गया भारी, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे PHC…सामने आई हैरान करने वाली वजह

पूरा मामला बदायूं जिले के उझानी कोतवाली क्षेत्र के पिपरौल गांव का है। यहां एक व्यक्ति की तेरहवीं में भोज का आयोजन हुआ, इसमें रायता की भी व्यवस्था थी और दूध आया था प्रमोद साहू की भैंस का, गांव वालों का कहना है कि कुछ दिनों पहले प्रमोद की भैंस को एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। भैंस में रेबीज के लक्षण दिखाई दिए और बाद में उसकी मौत हो गई। इसके बाद गांव में यह आशंका जताई जाने लगी कि भैंस के दूध से रायता बनाया गया था, उसे खाने वाले लोगों में भी रेबीज फैल सकता है।