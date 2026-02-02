कोबरा सांप महिला की मान रहा हर बातें,चमत्कार समझकर जुटी भीड़

बदायूं जिले की तहसील बिल्सी के गांव सहसपुर में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई। जब गांव में रहने वाली गुडिया के कच्चे घर के अंदर अचानक एक कोबरा सांप दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे सांप घर के एक कमरे के कोने में पहुंचा। और वहीं फन फैलाकर बैठ गया। सांप के दिखते ही परिवार के लोग डर गए और इसकी सूचना गांव में फैल गई।

कुछ ही देर में यह खबर जंगल के आग की तरह पूरे गांव और आसपास के इलाकों में पहुंच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण गुडिया के घर के बाहर और अंदर जमा हो गए। हैरानी की बात यह रही कि घंटों तक लोगों की आवाजाही और शोरगुल के बावजूद कोबरा सांप अपनी जगह से नहीं हिला। वह कुंडली मारे हुए लगातार फन उठाकर बैठा रहा। इस घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।