‘दूसरी बीबी दिलाओ नहीं तो जान दे दूंगा’, शख्स ने जमकर काटा बवाल! और आखिरकार…

यह घटना इस्लामनगर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) कैंपस में हुई। जिससे गांव वाले हैरान रह गए। पानी की टंकी के ऊपर खड़े होकर, हर प्रसाद मौर्य नाम के आदमी ने बार-बार चिल्लाते हुए कहा, “साहब, मैं दस दिन से वही गंदे कपड़े पहने हुए हूं। इन्हें कौन धोएगा? सबकी पत्नियां होती हैं, इसलिए मुझे भी एक चाहिए। मेरी पहली पत्नी मुझे पहले ही छोड़कर चली गई है। अगर आपने मुझे दूसरी पत्नी नहीं दिलाई, तो मैं अपनी जान दे दूंगा।”