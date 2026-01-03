‘दूसरी बीबी दिलाओ नहीं तो जान दे दूंगा’, शख्स ने जमकर काटा बवाल! और आखिरकार…

शख्स ने की दूसरी बीबी की मांग। जमकर काटा बवाल। फोटो सोर्स-AI
Crime News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक शख्स का जमकर ड्रामा देखने को मिला। शख्स 30 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसके बाद उसने मांग की कि उसे दूसरी पत्नी चाहिए। इस दौरान उसने धमकी दी कि अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह कूद जाएगा।
यह घटना इस्लामनगर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर (PHC) कैंपस में हुई। जिससे गांव वाले हैरान रह गए। पानी की टंकी के ऊपर खड़े होकर, हर प्रसाद मौर्य नाम के आदमी ने बार-बार चिल्लाते हुए कहा, “साहब, मैं दस दिन से वही गंदे कपड़े पहने हुए हूं। इन्हें कौन धोएगा? सबकी पत्नियां होती हैं, इसलिए मुझे भी एक चाहिए। मेरी पहली पत्नी मुझे पहले ही छोड़कर चली गई है। अगर आपने मुझे दूसरी पत्नी नहीं दिलाई, तो मैं अपनी जान दे दूंगा।”
लगभग आधे घंटे तक हर प्रसाद चिल्लाता रहा और कूदने की धमकी देता रहा, जिससे वहां बड़ी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद PHC के अंदर मरीजों को देख रही डॉ. कुसुम जैन को हालात के बारे में बताया गया। मामले की गंभीरता को भांपते हुए, उन्होंने तुरंत लोकल पुलिस चौकी को मामले की जानकारी दी।
पुलिस तुरंत पहुंची और शख्स को समझाने का प्रयास किया। लगभग 30 मिनट की कोशिश के बाद, अधिकारी हर प्रसाद को टैंक से सुरक्षित नीचे उतारने में कामयाब रहे। उसे मेडिकल जांच के लिए उसके परिवार की मौजूदगी में हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में उन्हें सौंप दिया गया।
हर प्रसाद के माता-पिता, मुन्ना लाल मौर्य और राम प्यारी ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। उसका बरेली में इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि हर प्रसाद की शादी करीब 8 साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी 6 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। शख्स का एक छह साल का बेटा भी है, जो अभी हर प्रसाद के साथ रहता है।
बड़ी खबरेंView All
बदायूं
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग