बदायूं में मौत वाली कॉल: प्रेमी से फोन पर बात करते फंदे पर झूली 4 बच्चों की मां, मंजर देख कांप गई बेटी

महिला की 14 साल की बड़ी बेटी इस पूरी घटना की चश्मदीद बनी। उसने बताया कि रात के वक्त मां फोन पर किसी से बात कर रही थी। फोन के दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा था यह तो स्पष्ट नहीं, लेकिन मां बार-बार उसे अपने साथ ले जाने की जिद कर रही थी। बच्चे जब थक कर सो गए, तो इसी बीच बरामदे में लगे पंखे से लटककर महिला ने जान दे दी। जब बेटी ने मां को फंदे पर झूलते देखा तो उसकी चीख निकल गई। ये बात करीब रात दस बजे की है।