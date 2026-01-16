सुबह 5 बजे गांव में पहुंची पुलिस, 8 बजे चला लाठीचार्ज, बदायूं की प्रभात फेरी में बड़ा बवाल

सूचना मिलने पर एसपी देहात डॉ. हृदेश कठेरिया मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर कार्रवाई की मांग की और हंगामा किया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस पीछे हटी और प्रभात फेरी को निकलने दिया। एसपी ने कहा कि दूसरे समुदाय के विरोध के कारण प्रभात फेरी रोकी गई थी। बाद में पता चला कि यह पुरानी परंपरा है, इसलिए प्रभात फेरी निकलवाई गई। अब इस पर कोई रोक नहीं रहेगी। ग्रामीणों को समझा दिया गया है।