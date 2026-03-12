हिंदुस्तान पेट्रोलियम के दो अफसरों की बदायूं में हत्या, गैस प्लांट में घुसकर मारी गोली

बदायूं : बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बायो गैस प्लांट में दिनदहाड़े घुसकर दो अफसरों की हत्या कर दी गई। मैनेजर सुधीर गुप्ता और डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस अंदर मौजूद स्टॉफ से मामले की जानकारी ले रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है।