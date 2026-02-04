‘तुझे नीले ड्रम में भरकर फेंक दूंगी’, पत्नी ने पति पर बरपाया कहर; शख्स ने उठाया खौफनाक कदम

मंगलवार को जब मामले में कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो मनोज ने देर रात खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगा ली। हालांकि, परिजनों और आसपास के लोगों के पहुंचने पर जल्द आग पर काबू पा लिया गया। मनोज को पहले CHC ले जाया गया। जहां से जिला अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल उसे जिला अस्पताल से भी हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर वजीरगंज के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते मनोज ने आत्मदाह का प्रयास किया। युवक को अस्पताल भेज गया है। मामले में पत्नी की ओर से पूर्व में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।