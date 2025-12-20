बच्चों ने की छेड़छाड, मांओं को जाना पड़ा ‘हवालात’! बदायूं में पुलिस की कार्रवाई से मचा बवाल

लड़कों के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने BNSS की धाराओं के तहत उनकी माताओं को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि नाबालिगों के अपराध करने के मामलों में माता-पिता को नोटिस दिया जाता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये चारों लड़के बदतमीज़ हैं और गलत कामों में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं। इसी कारण उनकी माताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिससे ऐसे माता-पिता को संदेश जाए, जिससे समाज में ऐसे अपराधों पर रोक लगेगी। पुलिस का कहना है कि उनके माता-पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और उनकी अच्छी परवरिश सुनिश्चित नहीं की, जिसकी वजह से वे ऐसे अपराध करते हैं।