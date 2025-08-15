बदायूं में दहलाने वाली वारदात: मां-बेटी को गला रेतकर बेरहमी से मार डाला, बेड पर मिली लाशें

बदायूं में दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी है। दातागंज थाना क्षेत्र के वीरमपुर गांव में एक मां और बेटी की गला रेतकर और चाकू से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात में घर में मौजूद उनका मौसेरा भाई भी गंभीर रूप से घायल हो गया।
वीरमपुर गांव के बाहरी छोर पर 35 वर्षीय जयंती अपनी 75 वर्षीय मां शांति देवी के साथ रह रही थी। जयंती के पति की 12 साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद वह अपनी मायके लौट आई थीं। तीन साल पहले जयंती ने गांव के बाहर जमीन खरीदी थी और वहीं मकान बनवा रही थी। अकेली होने की वजह से मां शांति उसके निर्माणाधीन घर आ गई थी। उनके साथ शांति का भतीजा विपिन भी रहता था, जिसका मकान जयंती के घर के सामने ही बन रहा था।
इस हत्याकांड के इकलौते चश्मदीद, भतीजे विपिन ने पुलिस को बताया कि वह गुरुवार देर रात घर लौटा। दरवाजा बंद होने की वजह से बाहर ही सो गया। आधी रात को घर के भीतर से चीखने की आवाज सुनकर नींद खुली तो दरवाजा पीटने लगा। तभी एक शख्स दरवाजा खोलकर बाहर भागा। जब विपिन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, तो हमलावर ने उसके हाथ में चाकू मार दिया और फरार हो गया। विपिन ने बताया कि हमलावर ने अपने चेहरे पर काला कपड़ा बांध रखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं सका।
जब विपिन अंदर गया, तो उसने अपनी मौसी और बहन को खून से लथपथ पाया। शांति के बड़े बेटे अवनीश ने बताया कि उनकी बहन जयंती ने हाल ही में ससुराल की 11 बीघा जमीन में से 9 बीघा को 50 लाख रुपये में बेचा था। परिवार का मानना है कि यही जमीन विवाद इस जघन्य वारदात की मुख्य वजह हो सकती है। अवनीश ने साफ कहा कि घर में कोई चोरी नहीं हुई है, जिससे यह साफ होता है कि यह रंजिश का मामला है। हालांकि, परिवार ने सुरक्षा कारणों से पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्हें संदेह है कि चार-पांच लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है।
एसएसपी डॉ. बृजेश सिंह ने बताया कि मां-बेटी की हत्या चाकू से की गई है। दोनों के शरीर पर कई घाव के निशान हैं। उन्होंने भी माना कि शुरुआती जांच में यह जमीन विवाद का मामला लग रहा है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। घायल विपिन से भी पूछताछ की जा रही है।