बदायूं में दहलाने वाली वारदात: मां-बेटी को गला रेतकर बेरहमी से मार डाला, बेड पर मिली लाशें

जब विपिन अंदर गया, तो उसने अपनी मौसी और बहन को खून से लथपथ पाया। शांति के बड़े बेटे अवनीश ने बताया कि उनकी बहन जयंती ने हाल ही में ससुराल की 11 बीघा जमीन में से 9 बीघा को 50 लाख रुपये में बेचा था। परिवार का मानना है कि यही जमीन विवाद इस जघन्य वारदात की मुख्य वजह हो सकती है। अवनीश ने साफ कहा कि घर में कोई चोरी नहीं हुई है, जिससे यह साफ होता है कि यह रंजिश का मामला है। हालांकि, परिवार ने सुरक्षा कारणों से पूरी जानकारी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उन्हें संदेह है कि चार-पांच लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है।