बदायूं

बदायूं में हादसा : निजी बस खंती में पलटी, महिला की मौत, 12 यात्री घायल

बदायूं में आज सुबह एक निजी बस खंती में पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वहीं 12 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला।

बदायूं

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 03, 2025

Symbolic Image. PC- Patrika

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। दातागंज से बदायूं की ओर जा रही एक तेज रफ्तार निजी बस डहरपुर गांव के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी भरी खंती में पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य यात्री घायल हो गए। मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से बाहर निकाला।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, निजी बस दातागंज से बदायूं की ओर तेज गति से जा रही थी। डहरपुर गांव के पास चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण बस सड़क किनारे पानी से भरी खंती में जा गिरी। खंती में पानी होने के कारण यात्री बस के अंदर फंस गए, और हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े और यात्रियों को बाहर निकालने में जुट गए।

12 घायलों का चल रहा इलाज

हादसे की सूचना मिलते ही दातागंज कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य को तेज करते हुए घायलों को एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में एक महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 12 अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस मृतका की पहचान करने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और चालक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, बस की अनियंत्रित गति इस हादसे का प्रमुख कारण रही। सड़क किनारे खंती में पानी भरा होने के कारण हादसा और गंभीर हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस चालक ने तेजी से वाहन चलाते हुए नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस पलट गई। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण की जरूरत को उजागर किया है।

हादसे के बाद ग्रामीणों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए यात्रियों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई लोगों ने खंती में उतरकर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क पर सुरक्षा उपायों को और सख्त किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके।

दातागंज कोतवाली प्रभारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतका की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Updated on:

03 Sept 2025 08:01 pm

Published on:

03 Sept 2025 07:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Budaun / बदायूं में हादसा : निजी बस खंती में पलटी, महिला की मौत, 12 यात्री घायल

