बदायूं में हादसा : निजी बस खंती में पलटी, महिला की मौत, 12 यात्री घायल

हादसे की सूचना मिलते ही दातागंज कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य को तेज करते हुए घायलों को एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में एक महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 12 अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस मृतका की पहचान करने की कोशिश कर रही है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह बस की तेज रफ्तार बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और चालक की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।