बरेली

बिजली गई तो खुद ठीक करने चले गए दो दोस्त, हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही हुआ धमाका

उत्तरप्रदेश के बरेली जिले में एक हादसा हो गया। हादसे में दो दोस्तों की जान चली गई। दोनों दोस्त गांव में आ रही बिजली को ठीक करने गए थे। दोनों दोस्त गांव में ही मधुमक्खी पालन का काम करते थे।

बरेली

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 03, 2025

AI Generated Symbolic image.

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें दो गहरे दोस्तों की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मधुमक्खी पालन का काम करने वाले इन दोस्तों ने बिजली गुल होने पर ट्रांसफार्मर की तार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन करंट के जोरदार झटके ने उनकी जिंदगी छीन ली। इस भयावह घटना का लाइव वीडियो गांव के ही किसी व्यक्ति ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों के शरीर से आग की लपटें उठती दिख रही हैं, जिसे देख हर कोई सिहर उठा।

बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मुशर्रफपुर गांव निवासी 42 वर्षीय विजय कश्यप और सिरौली के हरदासपुर निवासी 35 वर्षीय चंद्रसेन लंबे समय से गहरे दोस्त थे। दोनों मिलकर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते थे। सोमवार देर रात जब गांव में बिजली गुल हो गई, तो दोनों ने खुद ही ट्रांसफार्मर की खराब तार ठीक करने का फैसला किया। बारिश के बीच वे बलदेव की छत पर चढ़े और हाईटेंशन लाइन को दुरुस्त करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने तार छुआ, जोरदार करंट ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। करंट का झटका इतना तेज था कि दोनों के शरीर से आग की लपटें उठने लगीं।

हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण दोनों को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव में मातम छा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरा और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

परिवार ने बिजली विभाग पर उठाए सवाल

दोनों दोस्तों के परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि अगर बिजली विभाग को समय पर सूचना दी जाती और वह तुरंत कार्रवाई करता, तो शायद यह हादसा टल सकता था। ग्रामीणों का भी यही कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ।

गांव के किसी व्यक्ति ने बनाया वीडियो

घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिख रहा है कि हाईटेंशन लाइन से करंट लगने के बाद दोनों दोस्तों के शरीर में आग लग गई। यह दृश्य इतना भयावह है कि देखने वालों की रूह कांप उठी। वीडियो को गांव के ही किसी व्यक्ति ने बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया। लोग इस हादसे को देखकर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक तौर पर इसे हादसा माना जा रहा है। बिशारतगंज थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों व्यक्तियों ने बिना किसी तकनीकी जानकारी और सुरक्षा उपायों के हाईटेंशन लाइन को छूने की कोशिश की, जिसके कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Published on:

03 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बिजली गई तो खुद ठीक करने चले गए दो दोस्त, हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही हुआ धमाका

