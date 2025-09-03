बिजली गई तो खुद ठीक करने चले गए दो दोस्त, हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आते ही हुआ धमाका

बरेली : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें दो गहरे दोस्तों की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मधुमक्खी पालन का काम करने वाले इन दोस्तों ने बिजली गुल होने पर ट्रांसफार्मर की तार ठीक करने की कोशिश की, लेकिन करंट के जोरदार झटके ने उनकी जिंदगी छीन ली। इस भयावह घटना का लाइव वीडियो गांव के ही किसी व्यक्ति ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों के शरीर से आग की लपटें उठती दिख रही हैं, जिसे देख हर कोई सिहर उठा।