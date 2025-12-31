31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जंक्शन रोड पर आग का तांडव, दो मंजिला इमारत धू-धू कर जली, श्रीराम फाइनेंस का दफ्तर राख, इलाके में मची अफरा-तफरी

जंक्शन रोड स्थित एक बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे दो मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 31, 2025

बरेली। जंक्शन रोड स्थित एक बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे दो मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भयावह थी कि चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया और आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना मिलते ही एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान और सीओ प्रथम आशुतोष शिवम फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों और भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

बताया जा रहा है कि इस दो मंजिला इमारत में ऊपर की मंजिल पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी का ऑफिस संचालित था, जबकि नीचे के फ्लोर पर जन्म मोर्चा अखबार का कार्यालय और गुरमीत प्रिंटर की दुकान चल रही थी। आग की चपेट में आकर श्रीराम फाइनेंस कंपनी का पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 11:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जंक्शन रोड पर आग का तांडव, दो मंजिला इमारत धू-धू कर जली, श्रीराम फाइनेंस का दफ्तर राख, इलाके में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होटल में नशेड़ियों का हंगामा, भाजपा विधायक प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा

बरेली

अवैध बुनियादों पर खड़े जगन्नाथ टावर पर बीडीए ने लगाई सील, होंडा एजेंसी भी बंद, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बरेली

न्यू ईयर 2026 : शाम ढलते ही हाई अलर्ट पर बरेली पुलिस, सड़कों पर उतरे एडीजी, डीआईजी और एसएससपी समेत पूरा फोर्स

बरेली

40 मुकदमे, 800 करोड़ के घोटाले के महाठग गुलाटी पर लगेगा गैंगस्टर, खुलेगी हिस्ट्रीशीट, डीआईजी ने जारी किया ये आदेश

बरेली

कबाड़े की दुकान की आड़ में चल रहा था अफीम का धंधा, 35 लाख की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब तक फैला नेटवर्क

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.