जंक्शन रोड पर आग का तांडव, दो मंजिला इमारत धू-धू कर जली, श्रीराम फाइनेंस का दफ्तर राख, इलाके में मची अफरा-तफरी

बताया जा रहा है कि इस दो मंजिला इमारत में ऊपर की मंजिल पर श्रीराम फाइनेंस कंपनी का ऑफिस संचालित था, जबकि नीचे के फ्लोर पर जन्म मोर्चा अखबार का कार्यालय और गुरमीत प्रिंटर की दुकान चल रही थी। आग की चपेट में आकर श्रीराम फाइनेंस कंपनी का पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है।