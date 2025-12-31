31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

होटल में नशेड़ियों का हंगामा, भाजपा विधायक प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा

शहर के एक होटल के अंदर शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे के दौरान भाजपा विधायक प्रतिनिधि और उनके साथी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। अचानक हुई वारदात से होटल में अफरा-तफरी फैल गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 31, 2025

बरेली। शहर के एक होटल के अंदर शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे के दौरान भाजपा विधायक प्रतिनिधि और उनके साथी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। अचानक हुई वारदात से होटल में अफरा-तफरी फैल गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

नदोसी गांव निवासी भाजपा विधायक प्रतिनिधि किशन पाल पुत्र झम्मन लाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने मित्र के साथ सीबीगंज स्थित होटल राधिका पैलेस के यूपी-25 बरेली रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इसी दौरान चार युवक शराब के नशे में होटल पहुंचे और आपस में गाली-गलौच करते हुए शोर-शराबा करने लगे। होटल स्टाफ और मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने।

जान से मारने की धमकी देकर भागे आरोपी

तहरीर के अनुसार, कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए। आरोपियों ने होटल में मौजूद धारदार हथियार उठाकर किशन पाल और उनके साथी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के समय होटल में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग बाहर की ओर भागे। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

पीड़ित की तहरीर पर सीबीगंज पुलिस ने चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Dec 2025 10:17 pm

Published on:

31 Dec 2025 10:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / होटल में नशेड़ियों का हंगामा, भाजपा विधायक प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जंक्शन रोड पर आग का तांडव, दो मंजिला इमारत धू-धू कर जली, श्रीराम फाइनेंस का दफ्तर राख, इलाके में मची अफरा-तफरी

बरेली

अवैध बुनियादों पर खड़े जगन्नाथ टावर पर बीडीए ने लगाई सील, होंडा एजेंसी भी बंद, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बरेली

न्यू ईयर 2026 : शाम ढलते ही हाई अलर्ट पर बरेली पुलिस, सड़कों पर उतरे एडीजी, डीआईजी और एसएससपी समेत पूरा फोर्स

बरेली

40 मुकदमे, 800 करोड़ के घोटाले के महाठग गुलाटी पर लगेगा गैंगस्टर, खुलेगी हिस्ट्रीशीट, डीआईजी ने जारी किया ये आदेश

बरेली

कबाड़े की दुकान की आड़ में चल रहा था अफीम का धंधा, 35 लाख की खेप के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, पंजाब तक फैला नेटवर्क

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.