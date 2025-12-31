होटल में नशेड़ियों का हंगामा, भाजपा विधायक प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा

बरेली। शहर के एक होटल के अंदर शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। हंगामे के दौरान भाजपा विधायक प्रतिनिधि और उनके साथी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। अचानक हुई वारदात से होटल में अफरा-तफरी फैल गई। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
नदोसी गांव निवासी भाजपा विधायक प्रतिनिधि किशन पाल पुत्र झम्मन लाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि वह अपने मित्र के साथ सीबीगंज स्थित होटल राधिका पैलेस के यूपी-25 बरेली रेस्टोरेंट में मौजूद थे। इसी दौरान चार युवक शराब के नशे में होटल पहुंचे और आपस में गाली-गलौच करते हुए शोर-शराबा करने लगे। होटल स्टाफ और मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने।
तहरीर के अनुसार, कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए। आरोपियों ने होटल में मौजूद धारदार हथियार उठाकर किशन पाल और उनके साथी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के समय होटल में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग बाहर की ओर भागे। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
पीड़ित की तहरीर पर सीबीगंज पुलिस ने चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, होटल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
