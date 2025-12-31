होटल में नशेड़ियों का हंगामा, भाजपा विधायक प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा

तहरीर के अनुसार, कुछ ही देर में हालात बिगड़ गए। आरोपियों ने होटल में मौजूद धारदार हथियार उठाकर किशन पाल और उनके साथी पर हमला कर दिया। हमले में दोनों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना के समय होटल में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग बाहर की ओर भागे। वारदात के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है।