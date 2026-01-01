बरेली में सड़क सुरक्षा का बिगुल, जनवरी भर चलेगा जागरूकता अभियान, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत

बरेली। सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए बरेली में वर्ष 2026 के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दमदार आगाज़ किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले भर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ-साथ आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अब हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।