बरेली में सड़क सुरक्षा का बिगुल, जनवरी भर चलेगा जागरूकता अभियान, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत

बरेली। सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए बरेली में वर्ष 2026 के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दमदार आगाज़ किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले भर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ-साथ आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अब हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गुरुवार को जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मंच से लोगों को तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और गलत लेन में वाहन चलाने से सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने अपील की कि वाहन चलाते समय नियमों को बोझ नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी की सुरक्षा समझें।
कार्यक्रम में बताया गया कि वर्ष 2025 में सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो लगातार चलाए गए जागरूकता अभियानों और पुलिस के सख्त प्रवर्तन का नतीजा है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस साल अभियान को और आक्रामक व व्यापक बनाया जाएगा, ताकि एक भी बेकसूर जान सड़क पर न जाए।
उद्घाटन समारोह में एडीजी रमित शर्मा, मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, सांसद छत्रपाल गंगवार, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, नगर मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का संकल्प दिलाया।
कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने मंच पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर गीत, नाटक और संदेशात्मक कार्यक्रमों के जरिए यह दिखा दिया कि अगर आज बच्चों को नियमों की समझ दी जाए, तो कल सड़कें खुद-ब-खुद सुरक्षित हो जाएंगी। पूरे ऑडिटोरियम में सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन का संदेश गूंजता रहा।
