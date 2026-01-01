1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली में सड़क सुरक्षा का बिगुल, जनवरी भर चलेगा जागरूकता अभियान, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत

सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए बरेली में वर्ष 2026 के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दमदार आगाज़ किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले भर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ-साथ आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 01, 2026

बरेली। सड़क हादसों पर लगाम कसने के लिए बरेली में वर्ष 2026 के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का दमदार आगाज़ किया गया। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत जिले भर में यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के साथ-साथ आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा कि अब हेलमेट, सीट बेल्ट और सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

गुरुवार को जीआईसी ऑडिटोरियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मंच से लोगों को तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और गलत लेन में वाहन चलाने से सख्त चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने अपील की कि वाहन चलाते समय नियमों को बोझ नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी की सुरक्षा समझें।

कार्यक्रम में बताया गया कि वर्ष 2025 में सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो लगातार चलाए गए जागरूकता अभियानों और पुलिस के सख्त प्रवर्तन का नतीजा है। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस साल अभियान को और आक्रामक व व्यापक बनाया जाएगा, ताकि एक भी बेकसूर जान सड़क पर न जाए।

उद्घाटन समारोह में एडीजी रमित शर्मा, मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी, जिलाधिकारी अविनाश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, सांसद छत्रपाल गंगवार, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, नगर मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का संकल्प दिलाया।

कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों ने मंच पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दीं। बच्चों ने सड़क सुरक्षा पर गीत, नाटक और संदेशात्मक कार्यक्रमों के जरिए यह दिखा दिया कि अगर आज बच्चों को नियमों की समझ दी जाए, तो कल सड़कें खुद-ब-खुद सुरक्षित हो जाएंगी। पूरे ऑडिटोरियम में सुरक्षित सड़क, सुरक्षित जीवन का संदेश गूंजता रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली में सड़क सुरक्षा का बिगुल, जनवरी भर चलेगा जागरूकता अभियान, लापरवाही पर नहीं मिलेगी कोई राहत

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सोबती कॉन्टिनेंटल में न्यू ईयर की रात खाकी से टकराया नशा, डीजे-शराब पर बवाल, पुलिस से मारपीट, मैनेजर समेत गिरफ्तार

बरेली

जंक्शन रोड पर आग का तांडव, दो मंजिला इमारत धू-धू कर जली, श्रीराम फाइनेंस का दफ्तर राख, इलाके में मची अफरा-तफरी

बरेली

होटल में नशेड़ियों का हंगामा, भाजपा विधायक प्रतिनिधि पर धारदार हथियार से हमला, चार पर मुकदमा

बरेली

अवैध बुनियादों पर खड़े जगन्नाथ टावर पर बीडीए ने लगाई सील, होंडा एजेंसी भी बंद, जाने क्यों हुई कार्रवाई

बरेली

न्यू ईयर 2026 : शाम ढलते ही हाई अलर्ट पर बरेली पुलिस, सड़कों पर उतरे एडीजी, डीआईजी और एसएससपी समेत पूरा फोर्स

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.