‘तुम कुंवारी हो लोन नहीं मिलेगा…’, शादी हो गई होती तो दे देते, कहकर रिजेक्ट कर दी फाइल

अलीगढ़ : अलीगढ़ में एक युवती ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में अप्लाई की गई लोन की फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर युवती ने जब वजह पूछी कि उसे लोन क्यों नहीं मिल सकता। तो बैंक के अधिकारियों ने जो जवाब दिया वह बेहद हास्यपूर्ण और चौंकाने वाला था। आइए जानते हैं पूरी कहानी।
उत्तर प्रदेश के युवाओं का खुद के पैरों पर खड़े होने के सपने को साकार करने के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से मदद की जाती है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग में भी यूपी सरकार मदद करेगी। इस योजना के तहत 5 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है।
अलीगढ़ की रहने वाली युवती ने इसी योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की जब युवती ने वजह पूछी तो वह काफी चौंकाने वाली निकली। अधिकारियों ने उससे कहा कि तुम तो कुंवारी हो हम लोन कैसे दे दें। पहले शादी करो फिर लोन देंगे। क्योंकि तुम तो शादी करके कहीं और चली जाओगी हम वसूलेंगे कैसे?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में लोन लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता रखी है। लेकिन उनमें यह जिक्र कहीं पर भी नहीं कि युवक या युवती की शादी होना जरूरी है। अगर वह कुंवारा है तो उसे लोन नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी बताया नहीं गया है।