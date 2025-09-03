‘तुम कुंवारी हो लोन नहीं मिलेगा…’, शादी हो गई होती तो दे देते, कहकर रिजेक्ट कर दी फाइल

उत्तर प्रदेश के युवाओं का खुद के पैरों पर खड़े होने के सपने को साकार करने के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से मदद की जाती है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग में भी यूपी सरकार मदद करेगी। इस योजना के तहत 5 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है।