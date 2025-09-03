Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलीगढ़

‘तुम कुंवारी हो लोन नहीं मिलेगा…’, शादी हो गई होती तो दे देते, कहकर रिजेक्ट कर दी फाइल

अलीगढ़ में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत एक युवती ने लोन के लिए आवेदन किया था। लेकिन, उसे लोन नहीं दिया गया और जो न देने की वजह बैंक के कर्मचारियों द्वारा बताई गई वह बेहद ही हास्याप्रद थी।

अलीगढ़

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 03, 2025

अलीगढ़ : अलीगढ़ में एक युवती ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में अप्लाई की गई लोन की फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर युवती ने जब वजह पूछी कि उसे लोन क्यों नहीं मिल सकता। तो बैंक के अधिकारियों ने जो जवाब दिया वह बेहद हास्यपूर्ण और चौंकाने वाला था। आइए जानते हैं पूरी कहानी।

पहले जानिए क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना

उत्तर प्रदेश के युवाओं का खुद के पैरों पर खड़े होने के सपने को साकार करने के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से मदद की जाती है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की ओर से ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। यही नहीं आप जो भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग में भी यूपी सरकार मदद करेगी। इस योजना के तहत 5 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता था। सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 25 लाख तक कर दिया है।

ये भी पढ़ें

सात साल बाद इंस्टाग्राम रील से मिला लापता पति, दूसरी शादी के आरोप में पत्नी ने करवाया गिरफ्तार
हरदोई
image

अलीगढ़ की रहने वाली युवती ने इसी योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई किया था और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की जब युवती ने वजह पूछी तो वह काफी चौंकाने वाली निकली। अधिकारियों ने उससे कहा कि तुम तो कुंवारी हो हम लोन कैसे दे दें। पहले शादी करो फिर लोन देंगे। क्योंकि तुम तो शादी करके कहीं और चली जाओगी हम वसूलेंगे कैसे?

सरकार की ओर से रखी गई है यह पात्रता

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में लोन लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता रखी है। लेकिन उनमें यह जिक्र कहीं पर भी नहीं कि युवक या युवती की शादी होना जरूरी है। अगर वह कुंवारा है तो उसे लोन नहीं दिया जाएगा। ऐसा कहीं पर भी बताया नहीं गया है।

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए
  • उम्र 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए
  • कम से कम 8वीं क्लास पास होना जरूरी है
  • आवेदक ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत ट्रेनिंग ली हो
  • जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP ट्रेनिंग योजना, SC/ST ट्रेनिंग योजना या यूपी कौशल विकास मिशन
  • किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्किल संबंधी Certificate/Diploma/Degree

ये भी पढ़ें

52 साल की रानी ने इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर छिपाई उम्र, 26 साल के प्रेमी से किया इश्क, फिर हुआ ये कांड
मैनपुरी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / ‘तुम कुंवारी हो लोन नहीं मिलेगा…’, शादी हो गई होती तो दे देते, कहकर रिजेक्ट कर दी फाइल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट