पत्नी ने दिव्यांग प्रेमी के साथ मिलकर कराई पति की हत्या, डेढ़ लाख में भाड़े के हत्यारों को बुलाया… फिर चाकू से वार के बाद गोली मारी

अलीगढ़ में एक इलेक्ट्रीशियन की हत्या का मामला आखिरकार सुलझ गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि इस सनसनीखेज वारदात के पीछे खुद उसकी पत्नी और उसका दिव्यांग प्रेमी था। प्यार, पैसों और साजिश ने मिलकर एक परिवार को तबाह कर दिया।
आगरा की एक जूता फैक्ट्री में काम करने वाले इलेक्ट्रीशियन राजकुमार (45) की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चार दिन पहले अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र में मिले शव के बाद से पुलिस लगातार कड़ियां जोड़ने में जुटी थी। अब जांच में साफ हो गया है कि राजकुमार की हत्या उसकी पत्नी ज्योति ने अपने दिव्यांग प्रेमी बॉबी के साथ मिलकर कराई थी।
पुलिस ने पत्नी ज्योति, बॉबी और उसके दोस्त संदीप सिंह को हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया कि बॉबी ने अपने दोस्तों को डेढ़ लाख रुपये में हत्या की सुपारी दी थी। जिसमें एक लाख रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए थे। दो आरोपी अभी फरार हैं। जिनकी तलाश जारी है।
17 दिसंबर की सुबह राजकुमार का शव अकरावत बंबे के पास कच्चे रास्ते पर मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में गोली लगने और चेहरे पर चाकू के हमले से मौत की पुष्टि हुई। घटनास्थल पर यह भी संकेत मिले कि शव को वाहन से कुचलने की कोशिश की गई थी।
जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस ने अहम भूमिका निभाई। राजकुमार को आगरा से बस द्वारा अलीगढ़ आते देखा गया। बाद में वह कुछ लोगों के साथ कार में बैठा मिला। इसी बीच उसकी पत्नी और बॉबी के बीच लगातार फोन कॉल्स ने पुलिस का शक गहरा कर दिया।
पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि ज्योति और बॉबी के बीच पिछले करीब दस साल से नजदीकी थी। राजकुमार को इस रिश्ते की जानकारी हो गई थी। जिसको लेकर घर में विवाद होता रहता था। इसी तनाव ने साजिश का रूप लिया और अंत में राजकुमार को अपनी जान गंवानी पड़ी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ पूरी होने के बाद मामले का औपचारिक खुलासा किया जाएगा। फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया
