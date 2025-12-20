20 दिसंबर 2025,

शनिवार

अलीगढ़

खंड शिक्षा अधिकारी पर भड़का शिक्षक, पिस्टल लेकर दौड़ाया, BSA ने किया निलंबित

यूपी के अलीगढ जिले के एक स्कूल में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अलाव तापने से रोकने पर हेडमास्टर ने बीईओ पर रिवॉल्वर तान दी, जिसके बाद बीएसए ने आरोपी शिक्षक को तुरंत सस्पेंड कर दिया।

अलीगढ़

image

Krishna Rai

Dec 20, 2025

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ जिले के धनीपुर ब्लॉक के रहसूपुर स्थित एक परिषदीय विद्यालय में निरीक्षण करने पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) पर स्कूल के प्रधानाध्यापक ने रिवॉल्वर तान दी। विवाद की जड़ महज इतनी थी कि अधिकारी ने दीवार के पास अलाव तापने से मना किया था। बीएसए ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी वीरेश सिंह रूटीन चेकिंग के लिए रहसूपुर के सरकारी स्कूल पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि प्रधानाध्यापक शिव कुमार भारद्वाज स्कूल भवन की दीवार से सटाकर अलाव जलाए हुए थे और ताप रहे थे। बीईओ ने टोकते हुए कहा कि दीवार के पास आग जलाने से भवन को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इसे हटा लें।

कमियां गिनाईं तो खो दिया आपा

आरोप है कि टोकने पर प्रधानाध्यापक भड़क गए। जब बीईओ ने स्कूल के रजिस्टर और बच्चों की पढ़ाई में कमियां निकालनी शुरू कीं, तो हेडमास्टर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आरोप है कि उन्होंने आव देखा न ताव, अपनी रिवॉल्वर निकाली और बीईओ की तरफ तान दी।स्कूल परिसर में बच्चों और स्टाफ के सामने हुई इस दबंगई से अफरा-तफरी मच गई। अधिकारी ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई।

बीएसए की बड़ी कार्रवाई, किया सस्पेंड

घटना के तुरंत बाद पीड़ित बीईओ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) कार्यालय पहुंचकर आपबीती सुनाई। बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी प्रधानाध्यापक शिव कुमार भारद्वाज को निलंबित कर दिया है।

जांच में खुली पोल

​बीएसए के अनुसार, स्कूल के निरीक्षण में न केवल अनुशासनहीनता मिली, बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी भारी लापरवाही सामने आई है। एक शिक्षक का इस तरह का हिंसक व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। पुलिस प्रशासन को भी मामले की सूचना दे दी गई है ताकि लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग पर कार्रवाई की जा सके।

Published on:

20 Dec 2025 09:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / खंड शिक्षा अधिकारी पर भड़का शिक्षक, पिस्टल लेकर दौड़ाया, BSA ने किया निलंबित

