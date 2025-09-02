52 साल की रानी ने इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर छिपाई उम्र, 26 साल के प्रेमी से किया इश्क, फिर हुआ ये कांड

एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रानी ने अरुण पर शादी करने और दिए गए डेढ़ लाख रुपये वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अरुण इस दबाव से परेशान हो गया। 10 अगस्त को उसने रानी को मैनपुरी बुलाया। खरपरी बंबा के पास झाड़ियों में दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान रानी ने फिर शादी और पैसे की मांग की और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। गुस्से में आकर अरुण ने रानी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया।