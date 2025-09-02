52 साल की रानी ने इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाकर छिपाई उम्र, 26 साल के प्रेमी से किया इश्क, फिर हुआ ये कांड

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुई प्रेम कहानी हत्या के साथ खत्म हुई। 52 वर्षीय रानी नाम की महिला अपने से आधी उम्र के 26 वर्षीय अरुण राजपूत के प्यार में पड़ गई। डेढ़ साल तक चली इस दोस्ती में इंस्टाग्राम फिल्टर ने रानी की उम्र को छिपाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन यही प्यार आखिरकार उसकी जान का दुश्मन बन गया। पुलिस ने कातिल प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हत्या की पूरी कहानी बयां की।
फर्रुखाबाद की रहने वाली रानी (52) की मुलाकात मैनपुरी के अरुण राजपूत (26) से करीब डेढ़ साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी। रानी, जो चार बच्चों की मां थी, ने अपनी उम्र छिपाने के लिए इंस्टाग्राम पर फिल्टर का इस्तेमाल किया, जिससे अरुण को उसकी असली उम्र का पता नहीं चला। धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और उनके बीच पैसे का लेन-देन भी शुरू हुआ। मैनपुरी पुलिस के अनुसार, रानी ने अरुण को डेढ़ लाख रुपये दिए थे।
एसपी सिटी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रानी ने अरुण पर शादी करने और दिए गए डेढ़ लाख रुपये वापस करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। अरुण इस दबाव से परेशान हो गया। 10 अगस्त को उसने रानी को मैनपुरी बुलाया। खरपरी बंबा के पास झाड़ियों में दोनों के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान रानी ने फिर शादी और पैसे की मांग की और पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी। गुस्से में आकर अरुण ने रानी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया और मौके से फरार हो गया।
मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी पहचान फर्रुखाबाद निवासी रानी के रूप में हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई। इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने के लिए पुलिस ने तीन विशेष टीमें गठित कीं। रानी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और गहन जांच के बाद पुलिस ने अरुण राजपूत को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में अरुण ने हत्या की बात कबूल की। उसने बताया कि हत्या के बाद उसने रानी के मोबाइल से सिम निकालकर फेंक दिया था। पुलिस ने उसके पास से रानी के दो मोबाइल भी बरामद किए। अरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।