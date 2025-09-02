आउटसोर्स कर्मचारियों की सीधे भर्ती करेगी सरकार, 16 से 20 हजार सैलरी, PF-ESIC की मिलेगी सुविधा

पहले आउटसोर्स भर्तियों के लिए सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर टेंडर निकालना पड़ता था। टेंडर जीतने वाली आउटसोर्स कंपनी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से रिक्तियों के लिए आवेदन मांगती थी। सेवायोजन पोर्टल पर बेरोजगार उम्मीदवारों का नामांकन होता था, और रेंडमाइजेशन के जरिए एक पद के लिए तीन उम्मीदवारों का चयन किया जाता था। इसके बाद साक्षात्कार होता था, जिसमें दो सरकारी और दो आउटसोर्स कंपनी के अधिकारी शामिल होते थे। कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाती थी।