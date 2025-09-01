Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलीगढ़

‘मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं’… प्रिंसिपल ने सातवीं की छात्रा को लिखा लेटर

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक सरकारी प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल के प्रिंसिपल ने एक 7वीं क्लास की छात्रा को लेटर लिखा। लेटर में उसने अश्लील बातें लिखीं, जिससे छात्रा असहज हो गई।

अलीगढ़

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 01, 2025

AI Generated Symbolic Image.

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक सरकारी प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल के प्रिंसिपल की शर्मनाक हरकत ने शिक्षा विभाग को हिलाकर रख दिया है। प्रिंसिपल शकील अहमद ने 11 साल की सातवीं कक्षा की छात्रा को प्रेम पत्र लिखकर न केवल गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को तार-तार किया, बल्कि उस पर शादी और निकाह का दबाव भी डाला। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैला दिया है।

अलीगढ़ के एक सरकारी प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात शकील अहमद ने अपनी ही स्कूल की 11 वर्षीय छात्रा को निशाना बनाया। उसने बच्ची को प्रेम पत्र लिखा, जिसमें उसने बेहद आपत्तिजनक बातें लिखीं, जैसे- 'मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं।' इतना ही नहीं, पीड़िता की मां के अनुसार, आरोपी प्रिंसिपल बच्ची को लगातार परेशान करता था, शादी और निकाह की बातें करता था, और उस पर अनुचित दबाव डालता था।

ये भी पढ़ें

धर्मनगरी वाराणसी में हाई-फाई सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 9 गिरफ्तार, संचालिका फरार
वाराणसी
image

डरी-सहमी बच्ची ने खोला राज

परिजनों के अनुसार, एक दिन बच्ची डरी-सहमी हालत में स्कूल से घर लौटी। काफी हिम्मत जुटाने के बाद उसने अपनी मां को आपबीती सुनाई। बच्ची ने बताया कि प्रिंसिपल न केवल प्रेम पत्र देता था, बल्कि गलत हरकतें भी करता था। इस खुलासे के बाद परिजनों ने तुरंत जिला प्रशासन से शिकायत की। शिकायत मिलते ही डीएम और एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस ने की मामले में कार्रवाई

पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रिंसिपल शकील अहमद को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए दीनदयाल अस्पताल भेजा गया है, जहां उसकी स्थिति की जांच की जा रही है।

बीएसए ने किया निलंबित

बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) राकेश कुमार ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी प्रिंसिपल न केवल छात्रा से छेड़छाड़ करता था, बल्कि उस पर निकाह और धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाल रहा था। बीएसए ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उसकी सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं शिक्षा के मंदिर में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

ये भी पढ़ें

केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश यादव की हालत ‘न तीन में, न तेरह में’ जैसी ही रही
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Sept 2025 07:04 pm

Published on:

01 Sept 2025 07:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / ‘मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं’… प्रिंसिपल ने सातवीं की छात्रा को लिखा लेटर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट