‘मैं तुमसे प्यार करता हूं तुम्हें पत्नी बनाना चाहता हूं’… प्रिंसिपल ने सातवीं की छात्रा को लिखा लेटर

अलीगढ़ के एक सरकारी प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात शकील अहमद ने अपनी ही स्कूल की 11 वर्षीय छात्रा को निशाना बनाया। उसने बच्ची को प्रेम पत्र लिखा, जिसमें उसने बेहद आपत्तिजनक बातें लिखीं, जैसे- 'मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं।' इतना ही नहीं, पीड़िता की मां के अनुसार, आरोपी प्रिंसिपल बच्ची को लगातार परेशान करता था, शादी और निकाह की बातें करता था, और उस पर अनुचित दबाव डालता था।