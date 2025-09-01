केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश यादव की हालत ‘न तीन में, न तेरह में’ जैसी ही रही

दूसरी तरफ, भाजपा इस यात्रा को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' बता रही है। वहीं, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' की समाप्ति पर कहा कि जिन लोगों ने खुद चोरी की होती है, वो लोग कुछ ज्यादा जोर से बोलते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों पर हमें किसी भी प्रकार का भरोसा करने की जरूरत है।