लखनऊ

केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश यादव की हालत ‘न तीन में, न तेरह में’ जैसी ही रही

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर निशाना साधा। उन्होंने इसे असफल यात्रा बताया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 01, 2025

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर की टिप्पणी, PC- IANS

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर निशाना साधा। उन्होंने यात्रा को फेल बताते हुए कहा कि अखिलेश यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी ही रही।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार में नितांत असफल 'वोटर अधिकार यात्रा' में सपा बहादुर अखिलेश यादव की हालत 'न तीन में न तेरह में' जैसी ही रही। जिस पार्टी का बिहार की धरती पर न कोई अतीत है, न वर्तमान और न कोई भविष्य।"

केशव प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा, 'उनका बिहार से संबंध केवल लालू प्रसाद यादव के परिवार से नातेदारी तक सीमित है। बिहार की जनता इनकी खातिरदारी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इसकी बानगी आने वाले चुनाव में मिलेगी।'

बता दें कि इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' का समापन पटना में एक विशाल पैदल मार्च के साथ होने जा रहा है। इसमें गठबंधन के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इस मार्च में शामिल होने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच गए हैं।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई 'वोटर अधिकार यात्रा' ने करीब 1,300 किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित प्रयासों के खिलाफ थी।

इस यात्रा के दौरान विपक्ष के नेता भी शामिल होते रहे। इस यात्रा का समापन पटना में होना है, जिसमें शामिल होने के लिए इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेता पटना पहुंच गए हैं।

दूसरी तरफ, भाजपा इस यात्रा को 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' बता रही है। वहीं, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इंडिया गठबंधन की 'वोटर अधिकार यात्रा' की समाप्ति पर कहा कि जिन लोगों ने खुद चोरी की होती है, वो लोग कुछ ज्यादा जोर से बोलते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों पर हमें किसी भी प्रकार का भरोसा करने की जरूरत है।

Updated on:

01 Sept 2025 04:16 pm

Published on:

01 Sept 2025 03:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / केशव प्रसाद मौर्य का तंज, अखिलेश यादव की हालत ‘न तीन में, न तेरह में’ जैसी ही रही

