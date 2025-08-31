जेल में बंद चीनी महिला ने की फरमाइश, बोली – मुझे खाने में मटन-चिकन चाहिए, प्रशासन ने दिया यह जवाब

मेरठ जिला कारागार में बंद चीनी नागरिक एलिस ली ने खाने में चिकन और मटन देने की मांग की है, जिसे जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। एलिस ली को गौतमबुद्धनगर में करीब 10 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में मांसाहार की अनुमति न होने के कारण एलिस ने कुछ समय तक खाना कम कर दिया था, लेकिन अब वह जेल का खाना और अपने पति द्वारा लाए गए फल खा रही हैं। उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है।