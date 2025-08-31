Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

जेल में बंद चीनी महिला ने की फरमाइश, बोली – मुझे खाने में मटन-चिकन चाहिए, प्रशासन ने दिया यह जवाब

मेरठ की जेल में बंद एक चीनी महिला ने अजीबोगरीब फरमाइश कर दी है। चीनी महिला जीएसटी फ्राड मामले में जेल में बंद है। फिलहाल जेल प्रशासन ने चीनी महिला की मांग मैन्युअल का हवाला देकर ठुकरा दी है।

मेरठ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 31, 2025

AI Generated Symbolic Image.

मेरठ जिला कारागार में बंद चीनी नागरिक एलिस ली ने खाने में चिकन और मटन देने की मांग की है, जिसे जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। एलिस ली को गौतमबुद्धनगर में करीब 10 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में मांसाहार की अनुमति न होने के कारण एलिस ने कुछ समय तक खाना कम कर दिया था, लेकिन अब वह जेल का खाना और अपने पति द्वारा लाए गए फल खा रही हैं। उनके स्वास्थ्य पर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है।

गौतमबुद्धनगर की सीजीएसटी टीम ने टेनटेक एलईडी डिस्प्ले कंपनी के खिलाफ 27 अगस्त 2025 को करीब 10 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मुकदमा दर्ज किया था। कंपनी के 51% शेयरधारक और प्रबंध निदेशक विनय कुमार के साथ-साथ कंपनी की सुरक्षा इंचार्ज और चीनी निदेशक हू लेई की करीबी एलिस ली को गिरफ्तार किया गया। दोनों को मेरठ में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।

चिकन-मटन की मांग और जेल प्रशासन का जवाब

जेल में पहुंचने के बाद एलिस ली ने खाने में चिकन और मटन की मांग की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल मैनुअल में मांसाहार देने का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ही बाहर से मांसाहार की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके लिए अनुमति जरूरी है। एलिस की मांग को अस्वीकार करने के बाद उन्होंने खाना कम कर दिया था। इसके बाद जेल प्रशासन ने डॉक्टरों की सलाह ली और एलिस को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया।

शनिवार, 30 अगस्त 2025 को एलिस के पति जुहान ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की एक टीम के साथ मेरठ जेल पहुंचे। उन्होंने एलिस को फल और दवाएं दीं और करीब 30 मिनट तक उनसे मुलाकात की। जुहान ने जेल अधीक्षक से जमानत प्रक्रिया और एलिस के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की। वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि एलिस अब जेल की दाल, रोटी और अन्य भोजन के साथ-साथ पति द्वारा लाए गए फल खा रही हैं। उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए डॉक्टर नियमित रूप से जांच कर रहे हैं और उनकी स्थिति स्थिर है।

जेल में मांसाहार की अनुमति नहीं

वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने कहा, 'एलिस को जेल मैनुअल और नियमों की जानकारी दे दी गई है। जेल में मांसाहार की अनुमति नहीं है। उनकी सेहत का ध्यान रखा जा रहा है, और डॉक्टरों की देखरेख में उनकी निगरानी हो रही है। परिजनों को भी उनकी स्थिति के बारे में सूचित किया गया है।' उन्होंने यह भी बताया कि एलिस ने अब जेल का खाना शुरू कर दिया है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

एलिस ली टेनटेक एलईडी डिस्प्ले कंपनी में सुरक्षा इंचार्ज और निगरानीकर्ता के तौर पर काम करती थीं। जीएसटी चोरी का यह मामला गौतमबुद्धनगर में कंपनी के संचालन से जुड़ा है, जिसके तहत सीजीएसटी टीम ने कंपनी के मालिकों और संचालकों पर कार्रवाई की। एलिस की गिरफ्तारी और उनकी मांग ने इस मामले को और चर्चा में ला दिया है।

31 Aug 2025 08:39 pm

